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В Южной Корее посчитали среднемесячную заработную плату

Экономика

В 2017 году среднестатистический житель получал ~$2,564

В Южной Корее посчитали среднемесячную заработную плату
ivan-herman.net
Сеул

Сеул, 30 января 2019, 17:14 — REGNUM  В Южной Корее посчитали среднемесячную заработную плату сотрудников в 2017 году, сообщает YTN.

Согласно данным Статистической службы Республики Корея от 30 января, среднемесячная зарплата в 2017 году составила 2,87 млн вон (~$2,564), что на 100 тыс вон (~$89,3) больше, чем в 2016 году.

Средняя заработная плата сотрудников крупных компаний составила 4,8 млн вон (~$4,288), что в 2,1 раза больше среднемесячной зарплаты сотрудников средних и малых предприятий.

Известно, что доход женской половины общества составляет 63,2% от зарплаты мужчин.

Кроме того, была подсчитана среднемесячная заработная плата по возрастным группам: от 40 лет — 3,52 млн вон (~$3,144), от 50 лет — 3,32 млн вон (~$2,965), от 30 лет — 3,12 млн вон (~$2,787), от 20 лет — 1,8 млн вон (~$1,607), от 60 и старше — 19,3 млн вон (~$17,240).

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