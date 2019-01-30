Круизное судоходство соединит Дагестан с Азербайджаном и Ираном

Махачкала, , 16:39 — REGNUM Круизное судоходство в скором времени соединит Республику Дагестан с двумя странами — Азербайджаном и Ираном. Переговоры по данному вопросу состоялись на международной выставке туристической индустрии «Fitur — 2019», которая проходила в испанском Мадриде с 23 по 29 января. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в данном вопросе, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

В ведомстве отмечают, что определённая работа в данной сфере в республике уже проведена. В рамках развития морского круизного и яхтенного туризма на побережье Каспийского моря разработан ряд проектов: создание яхт-клуба, а Махачкале, туристско-рекреационного комплекса и гавани для яхт и катеров в Дербенте. Для этого в обоих городах планируется создать прибрежные причальные сооружения для приема пассажирских круизных судов и таможенно-логистических терминалов.

Напомним, проект развития международного круизного судоходства по Каспийскому морю Дагестан представлял и ранее — в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда экс-глава региона Рамазан Абдулатипов отметил, что инициатива представляет значительный интерес как для населения самих прикаспийских государств, так и для туристов из разных стран мира.

Для развития круизного судоходства по Каспию было разработано девять возможных смешанных круизных маршрутов по схеме «река-море». Одним из наиболее интересных являлся девятидневный круиз по маршруту Махачкала — Дербент — Баку — Энзели — Туркменбаши — Актау — Астрахань — Махачкала.