В Ярославской области долги за тепло угрожают выполнению гособоронзаказа

Ростов, Ярославская область, , 16:29 — REGNUM Руководство Ростовского оптико-механического завода (ПАО «РОМЗ») обратилось с письмами в адрес руководства области и правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию, связанную с платежами за тепло, генерируемое котельной завода. Текст писем поступили в редакцию ИА REGNUM.

В письме на имя начальника УМВД России по Ярославской области руководство ПАО «РОМЗ» утверждает, что ООО «Атлас-М», имеющее статус Единой теплоснабжающей организации в Ростове, задолжало заводской котельной, находящейся под управлением дочерней РОМЗу компании «Котельная промплощадки», более 53 млн рублей. При этом, по имеющейся информации, ООО «Атлас-М» обладает денежными средствами, собранными с населения и достаточным для погашения задолженности перед ООО «Котельная промплощадки».

«Умышленные действия ООО «Атлас-М» в лице генерального директора Вишнякова А. А, а именно отсутствие платежей может привести ООО «Котельная промплощадки» к риску наступления неблагоприятных последствий, связанных, в том числе, с обеспечением надежного теплоснабжения населения г. Ростов. В отсутствие иных источников дохода, общество не имеет возможности в полной мере выполнять свои обязательства по выплате заработной платы работникам, своевременно производить расчет с ресурсоснабжающими организациями, а также нести иные расходы, направленные на обеспечение текущей производственной деятельности предприятия», — говорится в письме.

Кроме того, руководство ПАО «РОМЗ» считает, что нарастающая задолженность может привести к срыву гособоронзаказа, исполняемого оптико-механическим заводом в 2019 году.

Своё мнение о сложившейся ситуации корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, который руководил администрацией Ростова с июня 2017 по сентябрь 2018 года, т. е. в то время, когда и сложилась существующая схема теплоснабжения.

«РОМЗ» взаимодействовал с «Ярославской генерирующей компанией» (ЯГК) на протяжении 2−3 лет. ЯГК, как компания-банкрот, имеет большие долги перед «РОМЗ». Это не уникальная ситуация для Ярославской области. Перед началом отопительного сезона 2018−2019 годов мы предложили руководству «РОМЗ» забрать сети 1 и 2 микрорайонов Ростова, получить статус Единой теплоснабжающей организации и заниматься обеспечением теплоснабжения самостоятельно в полном объёме. Они отказались, прекрасно понимая, что сети находятся в плачевном состоянии после ЯГК. Тогда мы предложили другу схему: сдать котельную в аренду, чтобы предприятие было застраховано от убытков. Они отказались. С большими усилиями мы нашли компанию, которая согласилась взять на себя обязательства Единой теплоснабжающей организации. Но, естественно, что на начальном этапе у неё возникли проблемы со сбором платежей, что отражается на оперативности расчётов. В этом нет ничего необычного. Ситуация должна выправится с течением времени», — пояснил Алексей Константинов.

Константинов также отметил, что согласно постановлению правительства Ярославской области, поступающие от потребителей тепла денежные средства расщепляются на уровне получателя платежа. То есть в Ростове ООО «Атлас-М» самостоятельно перечисляет деньги «Газпрому», «Водоканалу» и «ТНС Энерго». Причина этого в наличии задолженности «РОМЗа» перед этими поставщиками коммунальных ресурсов. Генерирующей компании перечисляется лишь часть от собранных платежей.

«В настоящий момент в адрес ООО «Котельная промплощадки» перечислено порядка 16 млн рублей, в ближайшее время ещё 3,5 млн поступят на их счёт из городского бюджета. Но собственники котельной предъявляют требования по погашению не только текущей задолженности ООО «Атлас-М», но долгов ЯГК. Их позиция «ничего не знаем, отдайте нам наши деньги» в нынешней ситуации не конструктивна. Что касается утверждений о срыве оборонзаказа, то я считаю это лукавством», — заявил Алексей Константинов.

ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.