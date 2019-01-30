Преднамеренное банкротство? «ГЭССТРОЙ» в Чувашии будут банкротить

Чебоксары, , 16:23 — REGNUM В Чувашии банкротом может быть признано общество «ГЭССТРОЙ», учредителем которого выступило минимущество республики. Ранее на предприятии была введена процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий заявил о том, что «выявлены признаки преднамеренного банкротства», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов предприятия прошло 29 января в Чебоксарах. В нём приняли участие три основных кредитора с общей суммой требования 28 683 204,87 рублей (или 99,57% от общей суммы требования). Согласно документу, задолженность перед АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО составляет 19 839 137,06 рублей (или 68,87% от общего числа установленных кредиторов), ООО «Строй-Изоляция» — 7 021 771,63 рублей (24,37%), ФНС России — 1 822 296,18 рублей (6,33%).

В ходе собрания временный управляющий отчитался о работе в рамках процедуры наблюдения.

«Пояснил, что по итогам процедуры наблюдения сделаны выводы о достаточности имущества для покрытия судебных расходов и выплату вознаграждения конкурсному управляющему, невозможности восстановления платежеспособности должника, выявлены признаки преднамеренного банкротства, признаков фиктивного банкротства не обнаружено», — говорится, в частности, в документе.

Кредиторы единогласно приняли решение о завершении процедуры наблюдения и обращении с ходатайством в Арбитражный суд Чувашии о признании общества «ГЭССТРОЙ» банкротом и введении процедуры конкурсного производства.

Отметим, процедура наблюдения в отношении компании была введена по заявлению УФНС определением Арбитражного суда Чувашии от 24 августа 2018 года. Временным управляющим утвержден Александр Мигушкин, член ассоциации «УрСО АУ» (г. Омск).

По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано в 1993 году. Учредителем выступило министерство имущественных отношений Чувашии, держателем реестра является чебоксарский филиал ЗАО «Новый регистратор». Основной вид экономической деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». Также компания работает ещё по 14 направлениям.