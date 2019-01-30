Россия сократила добычу нефти на 90 тысяч баррелей в рамках сделки ОПЕК+

Москва, , 16:15 — REGNUM Россия сократила объёмы добычи нефти на 90 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года в рамках соглашения с ОПЕК+. Об этом 30 января сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

«На текущий момент сокращение идёт на уровне 90 тысяч баррелей в сутки, а относительно декабря — 140 тысяч баррелей в сутки», — сказал министр.

В среднем по январю, по словам Новака, сокращение суточной добычи составит 50 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, 100 тысяч баррелей — к уровню декабря.

Напомним, в начале декабря минувшего года страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей.

Ранее Александр Новак сообщал, что Россия в рамках соглашения сократит добычу на 2% по сравнению с октябрём 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.

Отмечалось, что на сокращение добычи до этого показателя, с учётом технологических возможностей, может потребоваться несколько месяцев.