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«Северная верфь» заложила ярусолов-процессор «Гандвик-2»

Экономика

Судно отправится на рыбный промысел в северные районы Атлантического океана

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 16:04 — REGNUM  Специалисты судостроительного завода «Северная верфь» заложили второй ярусолов-процессор проекта МТ1112XL — «Гандвик-2». Судно должно быть передано заказчику до конца 2020 года, сообщает 30 января пресс-служба предприятия.

Работа по строительству ярусолова выполняется в рамках контракта с рыболовецкой компанией «Вирма». Второй «Гандвик», так же как и первый, будет вести промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.

Водоизмещение судна составит 2,2 тысячи тонн, длина — 59 метров, ширина — 13 метров. В автономном плавании ярусолов сможет проводить до 45 суток, а общая производительность в сутки составит до 30 тонн рыбы.

Генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев отметил, что сотрудничество с заказчиком продолжится — в конце 2018 года предприятия заключили договор на строительство третьего судна. Его закладка запланирована на март 2019 года. Всего предприятие построит для РК «Вирма» четыре рыбодобывающих судна.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная верфь приступила к строительству ярусолова-процессора «Марлин»

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Судостроение
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