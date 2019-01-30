«Северная верфь» заложила ярусолов-процессор «Гандвик-2»

Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Специалисты судостроительного завода «Северная верфь» заложили второй ярусолов-процессор проекта МТ1112XL — «Гандвик-2». Судно должно быть передано заказчику до конца 2020 года, сообщает 30 января пресс-служба предприятия.

Работа по строительству ярусолова выполняется в рамках контракта с рыболовецкой компанией «Вирма». Второй «Гандвик», так же как и первый, будет вести промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.

Водоизмещение судна составит 2,2 тысячи тонн, длина — 59 метров, ширина — 13 метров. В автономном плавании ярусолов сможет проводить до 45 суток, а общая производительность в сутки составит до 30 тонн рыбы.

Генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев отметил, что сотрудничество с заказчиком продолжится — в конце 2018 года предприятия заключили договор на строительство третьего судна. Его закладка запланирована на март 2019 года. Всего предприятие построит для РК «Вирма» четыре рыбодобывающих судна.

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