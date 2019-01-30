В Южной Корее за 2018 год было подделано 605 купюр

Сеул, , 16:23 — REGNUM В Южной Корее за 2018 год было подделано лишь 605 купюр, сообщает KBS News.

Согласно данным Банка Кореи от 30 января, количество подделанных купюр в 2018 году, которые были обнаружены в процессе обработки денег и о которых сообщили финансовые учреждения и частные лица составило 605 купюр.

Известно, что в 2017 году было обнаружено на 63,5% больше поддельных купюр, чем в 2018 году. Согласно статистике, это самый низкий показатель с 1998 года.

Известно, что количество подделанных купюр номиналом 10,000 вон сократилось на 77,7% до 271 шт, номиналом 50,000 вон до 49 шт (39,5%), номиналом 5,000 вон до 268 шт (22,5%), а количество подделанных купюр номиналом 1,000 вон, наоборот, увеличилось на 21,4% до 17 шт.

По сообщению представителей центрального банка Южной Кореи, лица, которые подделывали купюры в 5,000 вон и 10,000 вон были арестованы.