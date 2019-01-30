На Украине снизили нормы потребления газа до 3,29 кубометров

Киев, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 30 января, правительство Украины примет постановление о снижении норм потребления газа для населения (при условии отсутствия счетчиков) с 9 до 3,29 кубометра на человека. Об этом 30 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы видим возмущение людей, когда они получают платежки за газ с завышенными нормами потребления. Это произошло в результате того, что решение правительства, которое унормировало и делало объективными, не завышенными объемы потребления газа, было отменено через суд. Мы будем бороться за то, чтобы отстаивать правоту. Но нам нужны новые решения. Я отмечаю, что, к большому сожалению, в этой газовой среде все почему-то считают, что надо наживаться на людях. Мы против этого», — сказал Гройсман.

Он также призвал украинцев не оплачивать платежки с завышенными нормами потребления.

«Было 3,3 кубометра газа на человека. Почему сегодня человек должен оплачивать 9 кубов газа. Это в три раза больше чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме — было 3,3 будет 3,29 кубометра (норма потребления газа на человека). Чтобы люди платили справедливую цену, а не завышенную, справедливый объем газа, а не завышенный. Мы не пойдем на поводу у кого-либо. Сегодня эти нормы будут утверждены. Обращаюсь к украинцам: по завышенным нормам никому ничего не платите. Платите только то, что фактически потребляете или по тем нормам, которые отменил суд. Сегодня они будут восстановлены», — добавил Гройсман.

Он также рекомендовал компании «Нафтогаз» бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.

«Есть вопрос учета газа. Все должны быть заинтересованы, чтобы знать кто, сколько потребляет газа в Украине. А не так, как сегодня, — газовики начинают друг на друга списывать объемы газа… Чтобы никто ничего не украл, нужно элементарно сделать учет, для этого нужен счетчик… Есть домохозяйства, у которых нет счетчиков. Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ. Вторым пунктом решения, которое мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать «Нафтогазу Украины» обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Есть пункт, чтобы министерство экономики учло средства, которые будут затрачены «Нафтогазом» на установление счетчиков, в финансовом плане «Нафтогаза». Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и сколько потребляет», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд отменил постановление кабмина №203 от 23 марта 2016 г. об установлении норм потребления газа на человека в месяц до 3,3 куб. м — теперь на одного человека приходится 9,8 куб. м в месяц. Из-за этого украинцы начали получать обновленные платежки за газ, которые многих уже шокировали новыми цифрами. Для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился, в зависимости от наличия или отсутствия централизованного горячего водоснабжения, на 402 грн (14 долл.) ежемесячно. Причем независимо от того, использован этот газ или нет.