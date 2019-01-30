Нефть уверенно «держится» выше $60

Москва, , 16:02 — REGNUM Биржевые цены на баррель марки Brent за последние сутки вновь поднялись от важной психологической отметки в $60 более чем на полтора доллара и составляют $61,70. Нефть держится уверенно выше $60 уже десятый рабочий день подряд с 16 января, если не считать момента в начале недели, когда цена опускалась ненадолго вплоть до $59,40 — это происходило на фоне политических страстей вокруг Венесуэлы и ультиматума европейских лидеров о проведении в стране всеобщих выборов в восьмидневный срок, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Однако, по его словам, нефтяной рынок после этого довольно быстро вернулся к росту, что технически только подтверждает найденный баланс добычи, спроса и мировых запасов к текущему моменту именно на этих уровнях.

Рынки предполагают, что в случае смены власти спустя время добыча в Венесуэле могла бы вырасти, а доступ к огромным труднодобываемым запасам могли бы получить тогда компании из США — что в долгосрочной перспективе способно понизить цены. Но на сегодняшний день президент Мадуро сохранил контроль за ситуацией, а политическое напряжение и только что объявленные Вашингтоном санкции против главной государственной энергетической компании Венесуэлы PDVSA привели к тому, что компания не выпускает танкеры из портов страны без предоплаты, что затрудняет поставки.

«Впрочем, если ценам и удастся подняться сегодня (30 января) или завтра (31 января) выше $62, то пока им будет сложно закрепиться там надолго, как и тяжело будет дотянуться до максимума в районе $63, который был показан в виде всплеска 21 января», — отметил эксперт.

Ближайший ход и направление нефтяных цен 30 января вечером и днём 31 января — определит выход данных от Агентства по энергетической информации (EIA) по запасам сырой нефти и топлива в США (в 18:30 по мск). В первые три недели января запасы нефти там упали в общей сложности на 4,36 млн баррелей, что помогало котировкам чёрного золота продолжать рост, но затем данные от 24 января сюрпризом показали рост запасов за одну неделю сразу на 7,97 млн баррелей, что охладило пыл покупателей.

«Если сегодняшние цифры от EIA подтвердят вчерашнюю оценку Американского института нефти (API) о новом росте запасов на 2 млн баррелей, то цены снова могут присесть. И, напротив, нефть подрастёт, если данные от двух организаций разойдутся, а оценки EIA просигнализируют о снижении запасов или же о росте запасов, но на меньшую величину», — заключил Пушкарёв.

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