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Рубль «сдерживает» неопределенность между США и Китаем

Экономика

Поэтому российская валюта останется в своих текущих диапазонах

Рубль «сдерживает» неопределенность между США и Китаем
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 30 января 2019, 15:52 — REGNUM  Сегодня, 30 января, в Вашингтоне начнутся переговоры между Китаем и США, которые продлятся до 1 февраля. И Пекин, и Вашингтон будут представлены на уровне вторых лиц государства, а это значит, что обе стороны будут располагать большими возможностями для того, чтобы попытаться остановить торговую войну двух стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Учитывая серьезность этого переговорного этапа, вряд ли стоит надеяться на то, что после первого дня будут сделаны какие-либо заявления. Скорее всего, обе стороны дождутся завершения встречи и лишь 1 февраля проведут итоговые пресс-конференции», — пояснил эксперт.

Это значит, что до 1 февраля финансовые рынки будут в состоянии неопределенности. Участникам торгов точно не хватит смелости заранее закладываться на исход американо-китайских переговоров.

«Поэтому и рубль, вероятно, 31 января останется в своих текущих диапазонах, к американскому доллару 65,70−66,70 и к евро 75,00−76,00», — считает Быков.

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