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Сальвини: ставки НДФЛ в Италии могут быть снижены

Экономика

Возвращаться к идее роста НДС также не планируется

Рим, 30 января 2019, 15:38 — REGNUM  В 2019 году налог на доходы физических лиц в Италии может быть снижен до 23% для наемных работников и для семей, заявил в среду, 30 января, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире телеканала La7.

Сейчас в Италии действует дифференцированная ставка НДФЛ. Граждане, зарабатывающие не более 15 тыс. евро в год, платят 23%. С повышением уровня дохода растет и ставка (27% для граждан с доходом до 28 тыс. евро в год, 38% — для граждан с доходом до 55 тыс. евро в год и так далее).

При этом Сальвини подтвердил, что останется в силе принятое в 2018 году решение об отмене планируемого прошлым правительством повышения НДС, этот налог также не будет повышаться.

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Экономика Италии
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