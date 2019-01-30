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Количество регистраций автомобилей люкс-класса в Казахстане выросло на 47%

Экономика

Первое место занимает Bentley

Астана, 30 января 2019, 15:34 — REGNUM  В 2018 году количество первичных и вторичных регистраций автомобилей классов luxury в Казахстане составило 330 единиц, что на 47% больше. Об этом сообщили 30 января в ассоциации казахстанского автобизнеса.

Среди данной категории автомобилей первое место занимает Bentley — 140 автомобилей. Автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class в республике было зарегистрировано 65 единиц. Замыкает тройку лидеров Maserati. Более половины автомобилей в сегменте люкс было зарегистрировано в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Национальный банк Казахстана планирует разработать программу кредитования для приобретение автомобилей казахстанской сборки.

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