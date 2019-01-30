Сеул, , 16:04 — REGNUM Компания Hyundai Heavy Industries Group получила заказ на строительство трех судов для европейских компаний, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, нефтяные танкеры будут иметь длину 330 метров и ширину 60 метров. Судна оцениваются в 320 млрд вон (~$285,8 млн). По предварительным данным, строительство судов закончится во второй половине 2020 года.

Известно, что в соответствии с новыми правилами Международной морской организации (IMO) на суднах будут установлены экологически чистые скрубберы.

Согласно новостному источнику, компания Hyundai Heavy Industries Group в 2019 году получила заказы на судостроение на общую сумму $15,9 млрд, что на 21% больше, чем в 2018 году.

Скруббер — устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах.