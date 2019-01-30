Средний займ «до зарплаты» вырос почти на 5%

Москва, , 15:22 — REGNUM Жители России в IV квартале 2018 года в среднем брали микрозайм в размере 8,2 тыс. рублей. Это на 4,7% больше, чем в том же периоде 2017 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер «займа до зарплаты» определен на основании данных 3 тыс. микрофинансовых организаций, переданных в НБКИ. Заметнее всего средний микрозайм вырос в Кемеровской, Белгородской, Иркутской и Свердловской областях.

Снизился показатель в Московской и Тверской областях и Ставропольском крае. Самый крупный займ в размере 13,3 тыс. рублей был выдан в Москве, самый небольшой — 6,2 тыс. рублей — в Кемеровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, около 80% населения России обладают высоким кредитным рейтингом. Выше всего он в Москве, на Чукотке и Рязанской области. Средний рейтинг имеют 9% населения, низкий — 13% жителей РФ.

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