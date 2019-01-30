Костромская область закупит медоборудование на более млрд рублей

Кострома, , 15:07 — REGNUM В течение ближайших 5 лет Костромская область закупит оборудование для сосудистых центров и больниц, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба губернатора области. На данные цели будет потрачено более миллиарда рублей из федерального бюджета.

Местные власти обещают установить новое оборудование в сосудистых центрах, расположенных на базе областной клинической больницы, окружной больнице Костромского округа № 1, Галичской и Шарьинской окружных больницах. До 2024 года на данные цели обещают направить 518,6 миллионов рублей, из них 83,5 миллионов рублей — в 2019 году.

На покупку оборудования и медицинских изделий для Костромского онкологического диспансера, областной клинической больницы и областной детской больницы обещают потратить 759,7 миллионов рублей в течение 5 лет.

Список закупаемого оборудования для проведения ранней диагностики, лечения и реабилитации пациентов разрабатывается и будет утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области может появиться современный онкологический центр. В пресс-службе губернатора области отмечали, что «на проект по достройке корпуса онкологического диспансера и его оснащению современной медицинской техникой из федерального бюджета будет выделено 2 миллиарда 300 миллионов рублей».

Для начала работ необходимо разработать проектно-сметную документацию. На эти цели местные депутаты решили потратить 20 миллионов рублей.