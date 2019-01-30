Немецкие инвестиции ждут в Смоленской области

Смоленск, , 15:07 — REGNUM Инвестиционный потенциал Смоленской области представителям немецкого бизнес-сообщества представил 29 января губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. Деловой встрече, состоявшейся в резиденции посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, предшествовали переговоры главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.

«Смоленск как раз находится на пути между Москвой и Берлином, поэтому нам надо воспользоваться этим преимуществом. Я очень рад, что вы сегодня приехали», — заявил в начале встречи Рюдигер фон Фрич.

Губернатор рассказал, что Смоленская область была и остается важнейшим логистическим, транспортным и коммуникационным узлом, через который проходит порядка 75% грузов, поступающих из Западной Европы в Россию. В 2020—2021 годах на территории области планируется строительство участка трассы Китай-Европа «Шелковый путь», благодаря чему фактически все транспортные артерии будут пролегать через Смоленский регион. Производство электроэнергии в Смоленской области в четыре раза превышает ее потребление, а стоимость в среднем в четыре раза ниже, чем в странах Европы, газ дешевле более чем в 11 раз. В регионе создана современная инфраструктура для локализации производства промышленных компаний — два индустриальных парка «Феникс» и «Сафоново», а также территория опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж», первая в Центральной России.

Во встрече в общей сложности приняли участие более 20 представителей немецких компаний, развивающих бизнес в России и выразивших заинтересованность в сотрудничестве со Смоленской областью.

«У Смоленской области и у меня как ее руководителя уже есть успешный опыт взаимодействия с немецким бизнесом. Отрадно, что и немецкая сторона неоднократно заявляла о своем удовлетворении совместной работой с администрацией региона. Ряд немецких компаний пришли в Смоленскую область при мне как губернаторе, инвестировали серьезные средства и эффективно работают. В качестве яркого примера назову крупнейшего логистического оператора во всем Евросоюзе — компанию «Ренус логистик». Построенный им на границе России с Белоруссией терминал на трассе «Москва-Минск» в районе населенного пункта Красная Горка пропускает через себя значительное количество товаров, которые импортируются в Российскую Федерацию. Также при мне как губернаторе в столице нашей области, в городе Смоленске, немецкая компания «Фрезениус» построила диализный центр и будет дальше развивать сеть подобных медицинских учреждений в иных населенных пунктах. Буквально в прошлом году мы достигли договоренности с владельцем аграрного холдинга «Эконива» господином Штефаном Дюрром о том, что, начиная с этого года, он будет инвестировать серьезные средства в строительство молочных ферм на территории нашей области. Так что мы и дальше твердо намерены развивать взаимодействие с немецким бизнесом», — добавил Островский.

Губернатор представил экономический и инвестиционный потенциал региона, подчеркнув, что на протяжении последних лет внешнеэкономические связи Смоленской области с Германией активно развиваются. Сегодня ФРГ является приоритетным для Смоленской области государством-партнером по уровню развития торгового сотрудничества, занимая лидирующее место во внешнеторговом обороте нашего региона со странами дальнего зарубежья. За десять месяцев 2018 года товарооборот с ФРГ вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136 млн долларов, экспорт увеличился на 113%, превысив 30 млн долларов.

Отметим, что ряд потенциальных деловых партнеров из Германии проявили к Смоленской области особый интерес. Так, немецкая компания Mobotix AG, которая занимается производством систем видеонаблюдения, заинтересовалась сотрудничеством со смоленской компанией, способной организовать на своей территории производство отдельных компонентов, сборку готовой продукции, загрузку и настройку программного обеспечения. Компания Swilar готова взаимодействовать со смоленскими производителями высококачественных металлических изделий. В свою очередь, компания Siemens Finans предлагает на льготных условиях программы по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей смоленских предприятий в сотрудничестве со своей головной компанией Siemens. Также заинтересованность в работе с регионом проявил известный немецкий производитель промышленного оборудования для центробежного разделения Flottweg и многие другие компании.

«Уверен, что приход немецких компаний в регион станет дополнительным стимулом для развития нашей экономики, послужит укреплению областного бюджета через новые налоги, а это в свою очередь, будет способствовать еще большему выполнению социальных обязательств перед смолянами», — отметил по итогам встречи Алексей Островский.

«Как мы и ожидали, итоги встречи оказались позитивными и полезными на перспективу. Обнадеживает, что среди 900 членов Германо-Российской внешнеторговой палаты уже есть немало компаний, которые активно работают в Смоленской области. Это важный пример для немецких и европейских компаний в целом, того, как они с Россией могут слаженно взаимодействовать», — сказал Маттиас Шепп.