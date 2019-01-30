Госбанк Пакистана: цель по росту ВВП недостижима при политике стабилизации

Исламабад, , 16:24 — REGNUM 29 января Государственный банк Пакистана (Центробанк) опубликовал квартальный отчёт об экономическом положении в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Госбанк заключил, что общая экономическая обстановка в Пакистане остаётся непростой. Финансовый регулятор отметил, что при избранной правительством политике стабилизации цель прироста ВВП на 6,2% недостижима в этом фискальном году. При этом государство не может увеличить расходы на долгосрочное развитие, так как для обслуживания внешнего долга и налоговых послаблений средства будут перераспределены. Вместе с тем прирост государственных доходов составил 7,5%, в то время как расходы увеличились на 13,5%.

Относительно главной проблемы страны — дефицита платёжного баланса — резкий рост экспорта и переводов из-за границы позволили стабилизировать ситуацию. При этом даже после займов Саудовской Аравии и ОАЭ проблема сохраняется: во многом это обусловлено сокращением прямых инвестиций в экономику страны. Подводя итог, Госбанк рекомендовал правительству начать структурные реформы в целях улучшения производительности.