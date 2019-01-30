Среда, 30 Января 2019 года
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Названа прибыль компании LG Display за 2018 год

Экономика

Прибыль упала на 96%

Сеул, 30 января 2019, 15:14 — REGNUM  Прибыль компании LG Display упала на 96%, сообщает телеканал YTN.

Согласно новостному источнику, прибыль компании в 2018 году составила 92,9 млрд вон (~$82,9 млн), что на 96% меньше, чем в 2017 году.

Известно, что продажи компании упали на 12% до 24,3 трлн вон (~$21,7 млрд), а убыток составил 179,4 млрд вон (~$160,2 млн).

Продажи компании в 4 квартале 2018 года составили 6,9 трлн вон (~$6,1 млрд), что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, а прибыль увеличилась на 528% до 277,3 млрд вон (~$247,6 млн).

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