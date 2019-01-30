В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию

Астана, , 15:06 — REGNUM В Сарыагашском районе Туркестанской области Казахстана планируют запустить солнечную электростанцию мощностью 20 МВт, сообщает 30 января агентство «Казинформ» со ссылкой на компанию Turkistan Invest.

В настоящее время в Туркестанской области завершаются строительные работы. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет $35 млн.

Солнечная электростанция будет состоять из 77 тыс. фотоэлектрических модулей, 10 инверторов, трансформаторов и распределительных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Карагандинской области Казахстана была запущена солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Оборудование электростанции расположено на площади 164 га.

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