Оборот ГК «Агропромкомплектация» в 2018 году вырос на 24%

Москва, , 14:49 — REGNUM Группа компаний «Агропромкомплектация» показала в 2018 году увеличение оборота на 24%, внешней выручки — на 23%, говорится 30 января в материалах предприятия.

По итогам прошлого года предприятия группы на 19% увеличили выпуск сырой мясной продукции, на 11% — колбасной продукции и замороженных полуфабрикатов, на 42% — молочной продукции. На Курском мясоперерабатывающем заводе в 3,2 раза увеличился объём выпуска полуфабрикатов.

«Прошлый год… был достаточно эффективным для развития бизнеса. Мы ввели в промышленную эксплуатацию ООО «Дмитрогорский молочный завод» в Тверской области, комбикормовый завод с элеватором и два свиноводческих комплекса в Курской области», — прокомментировал результаты работы гендиректор холдинга Сергей Новиков.

Он добавил, что в текущем году группа компаний запустит молочный комплекс КРС, комбикормовый завод с элеватором и еще три свинокомплекса на территориях присутствия предприятий группы.

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