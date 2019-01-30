Российские ОФЗ в долларах — под большим прицелом: эксперт

Москва, , 14:46 — REGNUM В складывающейся дипломатической войне с Западом, решение Минфина РФ диверсифицировать каналы размещения внутренних долговых инструментов — тактические правильное. Выбор для этой цели мультинациональных финансовых институтов вроде банка БРИКС — также движение в правильном направлении. Строго говоря, под самым большим прицелом находились российские еврооблигации, номинированные в долларах США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Однако их объем существенно снижен, и с 2019 года, насколько известно, практически свёрнут. Облигации внутреннего займа, номинированные в рублях, ОФЗ, — гораздо менее подверженные санкциям инструменты. Однако и здесь диверсификация не повредит. Кроме того, мировая геополитическая война «всех со всеми» усиливается, и, как известно, сани лучше готовить с лета.

«Касательно комментария Сторчака, прежде всего, необходимо вспомнить, что ФНБ — разновидность классического инвестиционного фонда. Согласно декларациям таких фондов, инвестиции возможны только в портфельные инструменты. Инвестировать в реальные проекты — слишком рискованно, и в мире обычно не практикуется. Тем более, что у нас уже есть большой негативный опыт — ПФР», — пояснил эксперт.

Однако ввиду существенной деградации отечественного фондового рынка в последнее десятилетие, возможности здесь крайне ограничены его мизерными объёмами. Получается «палка о двух концах»: с одной стороны, существуют естественные ограничители для внутренних портфельных инвестиций, с другой — необходимо проявлять повышенную бдительность в части работы на внешних рынках. При прочих равных, придётся отдавать предпочтение всё же второму.

«Аппетит к высокодоходным размещениям госдолга среди институциональных инвесторов — достаточно высокий, однако его объёмы ограничены глубиной внутреннего рынка. Поэтому рынок госдолга в 2019-м году будет себя чувствовать хорошо, но лишь в том случае, если прекратится конкуренция между схожими инструментами ЦБ РФ (КОБР) и Минфина. Объемов для и тех, и других — явно недостаточно», — считает Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ подыскивает замену ОФЗ. Змминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что министерство планирует увеличить займы у многосторонних банков развития в случае трудностей с выполнением программы государственных заимствований.

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