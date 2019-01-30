Президент Киргизии предлагает увеличить налоги для горнорудных предприятий

Бишкек, , 14:45 — REGNUM В Киргизии налоговая нагрузка на предприятия горнодобывающей отрасли не превышает 10%. В других странах налоги в этой сфере составляет от 15% до 50%. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности, пишет «Кабар».

По мнению главы государства, такие действующие параметры налогообложения не соответствуют интересам республики, а потому их следует пересмотреть.

В сою очередь, председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов, рассказывая участникам заседания о ситуации в горнорудной отрасли, сообщил о том, что больше всего налогов и сборов от горнодобывающих компаний поступило в 2015 году — 15 млрд сомов (около 14,3 млрд рублей).

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что это превышает показатель 2010 года в три раза — в том году бюджет получил от горнорудной сферы лишь 5 млрд сомов (более 7,1 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным министерства экономики, в 2018 году промышленные предприятия Киргизии произвели продукцию на общую сумму 250,6 млрд сомов (свыше 238,6 млрд рублей) или 18,6% ВВП. Рост объемов промпроизводства составил 5,4%.

Производство продукции в горнодобывающей сфере страны достигло 19,8 млрд сомов (более 18,8 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 8,1%.

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Отметим также, что горнорудные компании ежегодно пополняют республиканский и местные бюджеты доходами в сумме около 12 млрд сомов (11,4 млрд рублей).