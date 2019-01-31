Бензин. Ждать ли повторения потрясений 2018 года?

Москва, , 04:31 — REGNUM Бодрые отчеты статистики о снижении темпов роста цен на автомобильный бензин с начала 2019 года можно считать позитивным сигналом для российского топливного рынка, пережившего непростой 2018 год. Но удалось ли справиться с проблемой дороговизны топлива капитально, или угрозы остаются на прежних местах, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Во-первых, стоит отметить, что сама по себе статистика малоинформативна — достаточно посмотреть разброс цен по регионам, чтобы увидеть, например, в Забайкалье продолжающийся скачок цен, особенно это касается дизельного топлива, цена которого выросла с 44,75 до 47 рублей. Кроме того, ситуация, когда нефтеторговцы заинтересованы в увеличении экспорта за счет всего, также никуда не делась: новое повышение мировых цен на нефть точно так же угрожает внутреннему рынку России повторением ситуации 2018 года.

Вице-президент независимого топливного союза Юрий Матвейко, характеризуя положение на российском топливном рынке, отмечает существующие на нем, мягко говоря, перекосы управления, когда попытки воздействия на ситуацию в общем «поощряют непричастных» и «наказывают невиновных». Нет ответа на вопрос и о знаменитом «русском круге», когда даже снижение цен на нефть не приводит на российском внутреннем рынке к снижению цен на топливо. Отчего всё так непросто?

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