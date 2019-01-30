В Volkswagen прокомментировали скандал с воронежским дилером

Воронеж, , 14:21 — REGNUM Ответственность за задержку поставок автомобилей, частично оплаченных воронежцами — клиентами теперь уже бывшего официального дилера марки Volkswagen, «целиком лежит на этом дилерском предприятии, которое действует как самостоятельное юридическое лицо во взаимоотношениях с потребителями». Так 30 января прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM скандальную ситуацию, сложившуюся в Воронеже, в отделе по связям с общественностью Volkswagen Group Rus.

В представительстве марки подчеркнули, что «Гаус» в течение десяти лет являлась официальным дилером марки и до 2018 года «демонстрировала себя как надежный партнер». Проблемы, как пояснили в Volkswagen Group Rus, начались в 2018 году.

«Марка Volkswagen зафиксировала увеличение сроков поставок автомобилей и рост клиентской очереди «Гаус», после чего неоднократно требовала от дилера сокращения срока поставок и очереди, а также разработала в марте 2018 года план действий по разрешению ситуации, который, к сожалению, дал результат лишь на период до июля 2018 года, после чего очередь снова стала расти. В качестве меры воздействия на дилера в августе 2018 года «Фольксваген Груп Рус» ограничила отгрузки автомобилей компании «Гаус». Клиентская очередь не уменьшилась, и в октябре 2018 года марка Volkswagen настоятельно рекомендовала «Гаус» отказаться от приема новых заказов до решения ситуации с очередью, и компания «Гаус» согласилась с этими рекомендациями», — говорится в пресс-релизе.

«Фольксваген Груп Рус», пояснил представитель компании, предпринимала попытки решить вопрос с клиентской очередью и в конце 2018 года, и в начале 2019 года, однако дилер требования компании не выполнил. Итогом стало расторжение дилерского соглашения с автосалоном «Гаус» с 26 января. Впрочем, без немецких автомобилей воронежцы не останутся — Volkswagen Group Rus намерена провести конкурс на вакантную позицию официального дилера марки в Воронеже.

«Мы сожалеем о проблемах клиентов компании «Гаус», но подчеркиваем, что ответственность за задержку поставки целиком лежит на этом дилерском предприятии, которое действует как самостоятельное юридическое лицо во взаимоотношениях с потребителями», — добавили в Volkswagen Group Rus.

Также отмечается, что Volkswagen Group Rus «вводилась в заблуждение в отношении продолжающейся практики приёма заказов и не получала от дилера «Гаус» оплаты за заказанные клиентами автомобили, вследствие чего не может нести ответственности за задержку поставки». При этом сейчас компанией предпринимаются усилия на соблюдение интересов клиентов «Гаус».

Правда, в пресс-службе обратили внимание и на «возможность использования мер защиты нарушенных компанией «Гаус» прав, предусмотренных российским законодательством».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в Воронеже разразился скандал вокруг автосалона «Гаус» — на тот момент официального дилера Volkswagen. Выяснилось, что целый ряд клиентов — а таких, по последним данным, около 200 человек — внесли часть оплаты за автомобили, но ни автомобилей, ни денег так и не получили. На 29−30 января представители инициативной группы клиентов «Гаус» планировали поездку в Москву для встречи с руководством Volkswagen Group Rus.

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