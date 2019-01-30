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Экспорт товаров из южнокорейского города Мирян увеличился на 15%

Экономика

Экспорт сельскохозяйственной продукции из южнокорейского города составил 33,7 млрд вон (~$30,1 млн)

Экспорт товаров из южнокорейского города Мирян увеличился на 15%
Visviva
Мирян

Мирян, Южная Корея, 30 января 2019, 14:26 — REGNUM  Экспорт товаров из южнокорейского города Мирян (провинция Кёнсан — Намдо) в 2018 году увеличился на 15%, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 15% и составил 33,7 млрд вон (~$30,1 млн). Рост экспорта связан с развитием зарубежных рынков и разнообразием продуктов.

В частности, значительно вырос экспорт таких продуктов, как грибы вешенки, клубника, яблоки, дыни, помидоры и листья кунжута, а также яблочного сока, солений и кимчи.

«Продукты, которые соответствуют предпочтениям потребителей, а также превосходное качество поспособствуют увеличению экспорта», — сказал директор Центра сельского хозяйства в городе Мирян.

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Сельское хозяйство
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