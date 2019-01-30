«Норникель» увеличил производство меди на 19% в 2018 году

Норильск, Красноярский край, , 14:08 — REGNUM Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в 2018 году составил 474 тысячи тонн, что на 19% превышает показатель предыдущего года, сообщает 30 января пресс-служба предприятия со ссылкой на операционного директора Сергея Дяченко.

«Нам удалось практически полностью отказаться от низкорентабельной переработки сырья третьих лиц и увеличить производство никеля из собственного российского сырья на 3%, а меди — на 19% в 2018 году», — сообщил представитель компании.

В отчёте предприятия говорится, что увеличение производства меди связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринском ГОКа, увеличением переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат вследствие выхода на проектные показатели модернизированной Талнахской обогатительной фабрики.

Также Дяченко подтвердил прогноз производства металлов из российского сырья на 2019 год, озвученный на Дне Инвестора в ноябре прошлого года. В нём говорится, что в совокупности предприятие планирует выпустить от 470 до 496 тысяч тонн меди.

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