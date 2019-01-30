Среда, 30 Января 2019 года
14:12:39 МСК

В Белоруссии планируют собирать пулеметы, произведенные в Казахстане

Экономика

Соглашение освобождает от лицензирования ввозимую военно-техническую продукцию

Астана, 30 января 2019, 14:12 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией о производстве и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Проект документа депутатам представил заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аманияз Ержанов. По его словам, в рамках соглашения планируется организовать сборку пулеметов казахстанского производства на территории Белоруссии.

Ержанов добавил, что соглашение между Казахстаном и Белоруссией освобождает от лицензирования ввозимую на территорию одной страны военно-техническую продукцию другой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2018 года министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек и министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк обсудили в Астане вопросы промышленной кооперации.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана рассмотрит законопроект по вопросам транспорта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить