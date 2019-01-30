В Белоруссии планируют собирать пулеметы, произведенные в Казахстане

Астана, , 14:12 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией о производстве и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Проект документа депутатам представил заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аманияз Ержанов. По его словам, в рамках соглашения планируется организовать сборку пулеметов казахстанского производства на территории Белоруссии.

Ержанов добавил, что соглашение между Казахстаном и Белоруссией освобождает от лицензирования ввозимую на территорию одной страны военно-техническую продукцию другой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2018 года министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек и министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк обсудили в Астане вопросы промышленной кооперации.

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