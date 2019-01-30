В 2018 году было похищено $1,7 млрд в криптовалюте

Москва, , 13:54 — REGNUM В 2018 году количество краж криптовалюты увеличилось на 400% по сравнению с 2017 годом, превысив сумму в $1,7 млрд, это следует из результатов исследования компании GipherTrace.

Отмечается, что для краж использовались различные формы мошенничества, программы-вымогатели и другие методы. При этом реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку известно далеко не о всех случаях хищения криптовалюты.

Напомним, ранее аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году. Так, специалисты взяли за основу исследования 300 тыс. рублей, которые можно было бы вложить в один из 14 инвестиционных инструментов.

Так, самым провальным стал биткоин — инвесторы потеряли в уходящем году 71,15% (или 213 464 рубля). Далее идут серебро, платина и золото — инвесторы потеряли 15,37%, 15,16% и 5,91% соответственно.

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