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Минфин Франции приветствует прогресс в налогообложении цифровых гигантов

Экономика

Соглашения о международном налогообложении цифровых гигантов (Google, Amazon, Facebook, Apple) может вступить в силу уже в 2020 году

Париж, 30 января 2019, 14:01 — REGNUM  Власти Франции приветствовали новость о прогрессе, достигнутом в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в поиске международного соглашения о налогообложении цифровых гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook, Apple, сообщает Le Figaro.

«Это отличная новость», — сообщили в министерстве финансов Франции, отметив, что Париж «будет конструктивно участвовать» в дискуссиях в рамках ОЭСР.

В Твиттере министр финансов Франции Бруно Ле Мэр поприветствовал это «важное объявление».

«Мы несколько месяцев боролись за решение этой проблемы», — написал он.

На экономическом форуме в Давосе в 2019 году Генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гуррия заявил, что надеется заложить основу для соглашения о международном налогообложении цифровых гигантов, которое может вступить в силу в 2020 году. Это заявление поддержали 127 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что решение о введении налога на крупнейшие цифровые компании на территории всего Европейского союза может быть принято до конца марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Налог на крупнейшие цифровые компании может быть введён в ЕС в марте

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