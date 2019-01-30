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Работодатели Казахстана планируют проверять кредитную историю соискателя

Экономика

Проверка кредитной истории будет выполняться с согласия соискателя

Астана, 30 января 2019, 13:46 — REGNUM  В Казахстане при приеме на работу будет учитываться наличие у соискателей просроченных кредитов и проблем с выплатами по кредиту, заявил глава первого кредитного бюро страны Асем Нургалиев, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

По его словам, если у соискателя будут выявлены проблемы по выплате кредитов, то ему может быть отказано в приеме на работу. Нургалиев отметил, что проверка кредитной истории будет выполняться с согласия соискателя.

Напомним, в 2018 году финансовые организации Казахстана выдали около 6,6 млн потребительских кредитов на общую сумму 1,9 трлн тенге ($5 млрд). Объем ипотечного кредитования составил 600 млрд тенге ($1,58 млрд).

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Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
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