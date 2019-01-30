Аналитики: вложения в игровую индустрию в 2018 году составили более $5 млрд

Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Издатели и разработчики игр в 2018 году привлекли в игровую индустрию порядка $5,7 млрд. Этот результат почти вдвое выше, чем в прошлом году, сообщают аналитики из Digi-Capital.

Исходя из данных аналитиков, больше всего инвестиций привлекла компания Epic Games. Различные фирмы вложили в неё около $1,25 млрд. Самыми привлекательными направлениями для инвесторов в 2018 году оказались игровые технологии и мобильные проекты.

Также аналитики отметили многочисленные сделки по слияния различных компаний. На подобные объединения в 2018 году было потрачено порядка $22 млрд. Большая часть этой суммы пришлась на продажу медиахолдингом Naspers акций компании Tencent и выход Vivendi из состава акционеров Ubisoft.

Напомним, что ранее финансовый аналитик Пелхэм Смитерс спрогнозировал первое за 24 года падение продаж в игровой индустрии. Смитерс считает, что продажи упадут на 1% ($135,5 млрд в год). Аналитик связывает это падение с ограничением некоторых стран на продажу лутбоксов и возможным падением популярности Fortnite.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики прогнозируют падение продаж в игровой индустрии