Нацбанк Казахстана планирует поддержать местных автопроизводителей

Астана, , 13:28 — REGNUM Национальный банк Казахстана планирует разработать программу кредитования на приобретение автомобилей казахстанской сборки, заявил глава финансового регулятора Данияр Акишев на расширенном заседании правительства, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Председатель Нацбанка отметил, что программа кредитования будет выстроена по примеру ипотечной программы «7−20−25» и на базе её инфраструктуры. Акишев считает, что программа положительно повлияет на импортозамещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января глава ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрей Лаврентьев заявил, что правительство республики поручило разработать отечественную марку автомобиля.

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