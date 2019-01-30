Среда, 30 Января 2019 года
13:30:45 МСК

Компания KAKAO планирует приобрести Nexon Corporation — СМИ

Экономика

Предполагается, что компания будет оценена в $8,9 млрд

Сеул, 30 января 2019, 13:30 — REGNUM  Южнокорейская компания KAKAO рассматривает возможность приобрести корейско — японскую компанию Nexon Corporation, которая специализируется на онлайн-играх для ПК и мобильных устройств, сообщает YTN.

Представитель компании KAKAO 29 января сообщил, что компания рассматривает вопрос о приобретении Nexon Corporation, однако представители компании обеспокоены, что китайская холдинговая компания Tencent может перехватить контракт.

По данным телеканала, компания Nexon Corporation, вероятно, будет оценена в 10 тлрн вон (~$8,9 млрд). Кроме того, скорее всего будет создан консорциум, так как приобрести компанию самостоятельно для KAKAO будет не просто.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить