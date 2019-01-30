Компания KAKAO планирует приобрести Nexon Corporation — СМИ

Сеул, , 13:30 — REGNUM Южнокорейская компания KAKAO рассматривает возможность приобрести корейско — японскую компанию Nexon Corporation, которая специализируется на онлайн-играх для ПК и мобильных устройств, сообщает YTN.

Представитель компании KAKAO 29 января сообщил, что компания рассматривает вопрос о приобретении Nexon Corporation, однако представители компании обеспокоены, что китайская холдинговая компания Tencent может перехватить контракт.

По данным телеканала, компания Nexon Corporation, вероятно, будет оценена в 10 тлрн вон (~$8,9 млрд). Кроме того, скорее всего будет создан консорциум, так как приобрести компанию самостоятельно для KAKAO будет не просто.