Операторов e-кошельков обяжут сообщать о блокировке

Москва, , 13:14 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту пользователей электронных кошельков, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Предлагается законодательно закрепить норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств, оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту соответствующую информацию о своих действиях с указанием причины.

Авторы объяснили внесение законопроекта участившимися жалобами на операторов электронных кошельков.

Так, согласно полученной парламентариями от Банка России информации, по состоянию на 11 января 2018 года в одном из наиболее популярных в РФ платежном сервисе QIWI Кошелек, оператором которого является КИВИ Банк (АО), доступ к использованию сервиса заблокирован для 161 581 учетной записи, общая сумма балансов составляет 879 млн рублей, 70,2 тыс. долларов, 14,8 тыс. евро.