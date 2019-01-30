Среда, 30 Января 2019 года
13:15:00 МСК

Операторов e-кошельков обяжут сообщать о блокировке

Экономика

Защита

Москва, 30 января 2019, 13:14 — REGNUM  Законопроект, направленный на защиту пользователей электронных кошельков, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Предлагается законодательно закрепить норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств, оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту соответствующую информацию о своих действиях с указанием причины.

Авторы объяснили внесение законопроекта участившимися жалобами на операторов электронных кошельков.

Так, согласно полученной парламентариями от Банка России информации, по состоянию на 11 января 2018 года в одном из наиболее популярных в РФ платежном сервисе QIWI Кошелек, оператором которого является КИВИ Банк (АО), доступ к использованию сервиса заблокирован для 161 581 учетной записи, общая сумма балансов составляет 879 млн рублей, 70,2 тыс. долларов, 14,8 тыс. евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цифровая экономика и электронная коммерция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить