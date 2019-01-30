Республика Алтай намерена теснее сотрудничать с Узбекистаном

Горно-Алтайск, , 13:17 — REGNUM Глава Республики Алтай Александр Бердников и генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов договорились об укреплении двусторонних связей и обсудили возможные направления сотрудничества. Подробности официальной встречи сообщает сегодня, 30 января, сайт республиканского правительства.

По мнению алтайского главы, взаимное сотрудничество двух территорий возможно не только в сфере торговли. Речь может идти о животноводстве, сельском хозяйстве, торговле и культурном обмене. Работа в этом направлении уже началась.

К примеру, согласно контракту, заключённому между ООО «Кайрал» (Республика Алтай) и ООО «Наслчилик» (Узбекистан), запланирован экспорт племенного рогатого скота на территорию Кашкадарьинской области Узбекистана. Всего в течение ближайших трех лет в Узбекистан планируется поставить три тысячи голов коз горноалтайской породы.

«У нас много общего и есть большой потенциал, который мы будем использовать. Правительство Узбекистана детально изучит, какой регион более всего подходит для сотрудничества с Республикой Алтай», — отметил Юсуп Кабулжанов.

По словам Александра Бердникова, Республика Алтай является регионом, открытым для межрегиональных и международных связей в различных сферах деятельности. Он отметил дружеский характер отношений сторон и подчеркнул важность их дальнейшего развития на взаимовыгодной основе. По итогам деловой встречи будет подготовлен проект соглашения о сотрудничестве, которое стороны планируют подписать уже в этом году, отмечают в республиканском правительстве.

Напомним, на сегодняшний день в Республике Алтай проживают более пяти тысяч граждан Узбекистана, большая часть из них занята в сфере торговли и строительства.