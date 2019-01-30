Козак пожаловался на отсутствие стратегии газификации регионов

Москва, , 13:11 — REGNUM Из-за дороговизны газификации регионов и недостатка средств критерии отбора населённых пунктов в соответствующие программы должны быть чётко определены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о перспективах газификации регионов Дальнего Востока.

«Сегодня в рамках государственной программы развития сельского хозяйства выделяются бюджетные средства на газификацию населённых пунктов. Другое дело, что их явно недостаточно. 59% сельских населённых пунктов газифицированы, с одной стороны, а с другой — нету чёткой понятной стратегии, а где же всё-таки нужно газифицировать», — заявил Козак.

По его словам, в программах газификации территорий учитывались около 150 тыс. населённых пунктов, однако из них порядка 40% оказались численностью до десяти человек. Очень важным инструментом определения того, какие именно населённые пункты следует газифицировать населённые пункты, должна стать стратегия пространственного развития, подчеркнул он.

«Там, где есть перспективы развития соответствующих территорий, где есть перспектива удержания населения в населённых пунктах, наращивания и возврата населения в населённые пункты, там есть и экономический смысл осуществлять бюджетные расходы на строительство дорогостоящих газопроводов. Там, где таких перспектив нет, надо принять меры, чтобы обеспечить предоставление качественных услуг населению. Но если это бесперспективный населённый пункт, смысла газифицировать его нет. Это касается и в полной мере Дальнего Востока», — отметил Козак.

По его словам, правительство уже завершает работу по выработке указанных критериев, в то же время это связано с большой политической ответственностью и сложностями, поскольку это «непростая задача, и рука порой не поднимается сказать, что хоть малейший населённый пункт не имеет перспективы развития, это плохой политический сигнал».