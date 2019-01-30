Цены на нефть стабильные, но находятся под давлением

Москва, , 13:06 — REGNUM Цены на нефть 30 января оставаются стабильными, чему способствовали опасения по поводу перебоев с поставками после введения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, но находятся под давлением из-за мрачных перспектив мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«По сути Венесуэльский экспортный рынок не будет устранен с рынка, но он был перенаправлен в другие страны. Но в целом санкции США против Венесуэлы будут весьма ограничены. Ограничения Вашингтона в отношении компании PDVSA распространяются только на экспорт в Соединенные Штаты. Это оставляет венесуэльской компании вести дела с любой другой нацией», — пояснил эксперт.

Тем не менее производство сырой нефти в США, напротив, подскочило более чем на 2 млн баррелей в сутки в 2018 году, на 11,9 млн баррелей в сутки. Глобальный экономический рост замедляется на фоне торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира. 30 января официальные лица из Вашингтона и Пекина намерены начать новый раунд торговых переговоров, направленных на урегулирование их споров, в ходе которых обе стороны установили высокие импортные тарифы на товары друг друга.

«В этой связи глобальный нефтяной рынок находится во флете. Это говорит о том, что многие участники рынка пока не знают, как анализировать сложившуюся геополитическую ситуацию. В частности, с будущим Венесуэлы и высокими темпами добычи нефти в США. Что касается краткосрочного прогноза цен на нефть, то стоит обозначить узкий диапазон движения цен от $60,12 до $62,20 за баррель для марки Brent, для нефти марки WIT диапазон составит от $52?, 4 до $53,40 за баррель», — полагает Гасанов.

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