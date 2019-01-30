Киев призвали списать населению долги за ЖКУ на $1,7 млрд. и снизить тарифы

Киев, , 13:01 — REGNUM Правительству Украины нужно снизить цены на газ и списать населению долги за жилищно-коммунальные услуги на 47,7 млрд. грн. (или 1,717 млрд. долл.). Об этом 30 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Если сейчас не списать долги, не урегулировать ситуацию, не снизить цену на газ и не привести её к уровню возможной оплаты, у нас через некоторое время эта система вообще перестанет работать. У компаний, предоставляющих услуги, вообще не будет средств, чтобы купить газ, чтобы выплачивать зарплаты своим сотрудникам и проводить текущий ремонт. Есть две возможности погасить этот долг — или списать задолженность, или разогнать девальвацию гривны, как в 90-ые сделать нас всех опять миллионерами. Тогда долги можно будет очень просто погасить, но это не даст денег системе», — сказал Гаврилечко.

Он сообщил, что цена на газ для населения в 8500 грн. (или 306 долл.) за 1 тыс. кубометров не является рыночной, поскольку устанавливалась постановлениями правительства. При этом на Украине так и не запустили рынок газа.

«Давайте вспомним, в Украине так называемая «рыночная» цена на газ устанавливалась уже двумя постановлениями правительства. Ну, если постановлением правительства можно установить рыночную цену, то что мешает новому правительству, которое формируется преимущественно президентом, сделать то, о чем говорил Виктор Медведчук? Эта задолженность будет существовать и увеличиваться именно потому, что преимущественное большинство украинцев не способно оплачивать по этим тарифам», — рассказал Гаврилечко.

По его словам, высокие тарифы на газ нарушают стабильность работы системы жилищно-коммунального хозяйства.

«Повышать цену на газ, чтобы обеспечить фантастическую доходность «Нафтогаза» можно, когда планируешь перевести деньги маме в Америку. С точки зрения стабильности работы системы жилищно-коммунального хозяйства, это абсолютный нонсенс… Чтобы задолженность не накапливалась и дальше, нужно обеспечить возможность населению оплачивать и возможность предоставлять услуги. Цена должна быть взвешенной. Если нет равновесия, мы через определенное время опять вернемся к тому, что долги будут накапливаться», — подытожил Гаврилечко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава политсовета украинской партии «За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинцам могут списать все долги по зарплате и коммуналке в случае победы на президентских выборах кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

При этом Медведчук предложил Бойко внести в парламент проект закона о списании задолженностей украинцев, которые пострадали от реформ нынешней власти.

«Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам с 2013 года выросла в четыре раза — была 12 млрд., сегодня составляет 47,7 млрд.», — сказал Медведчук.