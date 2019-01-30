«Подстегнуть» рост рубля сможет статистика ФРС США

Москва, , 12:59 — REGNUM Важные новости для рубля сегодня, 30 января, стоит ждать из Штатов. Вечером состоится заседание ФРС США и пресс-конференция Джерома Пауэлла (22:30 по мск). После 35-дневного шатдауна, который стоил экономике страны около $6 млрд, теперь стоит ожидать выхода цикла негативной макростатистики и осторожной риторики главы Федрезерва, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Это вызовет спрос на рисковые активы, в том числе и российскую валюту, но только за счет предполагаемой слабости доллара США на фоне переоценки рынком перспектив дальнейших повышений ставок ФРС, или же приостановки ужесточения денежно-кредитной политики. В этом случае рубль укрепится к отметке 65,60 в паре с долларом и 75 в паре с евро», — пояснила эксперт.

Ралли доллара возможно только в случае позитива в переговорах с Китаем, которые будут идти ближайшие два дня. Пройдет очередная демонстративная попытка договориться об окончании торговых войн, в то время как за кадром «дружеских встреч» — арест финансового директора китайской компании Huawei по указу США в Канаде — и противоречия во взглядах на попытку госпереворота в Венесуэле.

«Тем не менее, в фокусе внимания именно сегодняшнего дня — заседание ФРС, которое может подстегнуть рост рубля, как минимум, краткосрочно», — полагает Прохорова.

Читайте также: Рубль не сильно отклоняется от отметки 66