«Башнефть» выиграла аукционы на пять участков углеводородов в Башкирии

Уфа, , 12:58 — REGNUM АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») получила право пользования пятью участками углеводородов в Башкирии. По итогам аукционов компания заплатит за участки 428 млн рублей.

В частности, предметами торгов стали Байкинский, Верхне-Яркеевский, Западно-Бураевский, Шахтауский, Туртыкский участки.

Наиболее значительно в ходе торгов от начальной цены увеличилась стоимость Туртыкского участка в Янаульском районе республики: при начальной цене в 22,5 млн рублей за участок будет заплачено 296,6 млн рублей, сообщает «Интерфакс». Причем на аукционе за этот лот боролись также ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «УНК-Пермь», ООО «УДС нефть» (Удмуртия), и ООО «Башнефть-добыча».

Компания получила право пользования сроком на 25 лет.

Запасы нефти указанных участков оцениваются в 6,6 млн тонн, перспективные запасы — 6,8 млн тонн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в обновленный совет директоров «Башнефти» входит экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.

По итогам трех кварталов 2018 года, чистая прибыль компании составила 75 млрд рублей, что на 73,5% выше аналогичного периода предыдущего года. Налоговые платежи в бюджет республики увеличились в 1,5 раза, чистый долг компании сократился в 2,5 раза.

По результатам геологоразведки была открыта 81 продуктивная залежь. Предварительно, суммарные запасы нефти в открытых залежах оцениваются в 19 млн тонн.