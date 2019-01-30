Повесьте трубку: как избежать мошенничества с банковской картой

Москва, , 12:51 — REGNUM Проблемой современной жизни является рост мошеннических операций с различными банковскими продуктами и услугами, в том числе с кредитами, депозитами, пластиковыми картами. Год от года количество мошеннических операций увеличивается, а клиенты кредитных организаций теряют порой существенные суммы денежных средств, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова, к. э. н Владислава Полетаева.

«Достаточно часто вопрос даже не стоит о, например, хакерских атаках или иных способах несанкционированного доступа к базам данных банков, их системам перевода денежных средств и т. д. Как правило, мошенники оказывают воздействие на обычных граждан — заемщиков или держателей банковских карт», — пояснила эксперт.

Если говорить о мошенничестве с пластиковыми картами, то мошенники обычно звонят клиенту банка с мобильного и городского номеров телефона. Следует отметить, что в последнее время мошенники научились имитировать номера банка, указанные на самой пластиковой карте. Цель этих звонков всегда одна — получение информации о пластиковой карте. Эта информация нужна обычно для изготовления дубликата карты клиента и последующего снятия с нее средств.

«Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций — не следует сообщать мошенникам данные карты. Если гражданину звонят и пытаются получить подобную информацию, лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефону указанному на карте или официальном сайте банка», — высказала свое мнение Полетаева.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники придумали новый способ обмана клиентов Сбербанка. Совершая звонки и отправляя СМС с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские, мошенники получали доступ к счетам граждан.

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