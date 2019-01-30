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Московская областная дума потратит на подарки 15 млн

Экономика

Деньги пойдут на закупку почетных значков, грамот и декоративных тарелок

Москва, 30 января 2019, 13:09 — REGNUM  На сувениры и памятные подарки Московская областная дума готова потратить до 15 млн рублей. Информация о планах законодательного органа Подмоковья размещена на официальном сайте госзакупок.

В общей сложности закупить планируют 24 разных наименований сувенирной и памятной продукции. Например, почетные значки Мособлдумы «За верность Подмосковью», «За службу закону», «За вклад в развитие законодательства», «За труды», которых планируют приобрести в количестве 570 штук.

Часть денег уйдёт на бланки благодарственных письма и грамоты, рамки к ним. Кроме них Мособлдума планирует дарить настенные часы, авторучки, брелоки, визитницы и сувенирные наборы с внешними аккумуляторами и беспроводными Bluetooth колонками. Есть и более экзотические подарки: 60 шерстяных платков с бахромой, 65 овальных блюд из фарфора с изображением цветочной композиции и полсотни декоративных тарелок из фарфора выполненными вручную изображениями цветов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгордума намерена арендовать 48 элитных авто и 10 эконом класса за 222 млн рублей. В стоимость включили также расходы на платные городские стоянки и штрафы за ПДД.

Читайте ранее в этом сюжете: Госзакупка Мосгордумы: штрафы за нарушение ПДД оплатят из бюджета

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