Московская областная дума потратит на подарки 15 млн

Москва, , 13:09 — REGNUM На сувениры и памятные подарки Московская областная дума готова потратить до 15 млн рублей. Информация о планах законодательного органа Подмоковья размещена на официальном сайте госзакупок.

В общей сложности закупить планируют 24 разных наименований сувенирной и памятной продукции. Например, почетные значки Мособлдумы «За верность Подмосковью», «За службу закону», «За вклад в развитие законодательства», «За труды», которых планируют приобрести в количестве 570 штук.

Часть денег уйдёт на бланки благодарственных письма и грамоты, рамки к ним. Кроме них Мособлдума планирует дарить настенные часы, авторучки, брелоки, визитницы и сувенирные наборы с внешними аккумуляторами и беспроводными Bluetooth колонками. Есть и более экзотические подарки: 60 шерстяных платков с бахромой, 65 овальных блюд из фарфора с изображением цветочной композиции и полсотни декоративных тарелок из фарфора выполненными вручную изображениями цветов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгордума намерена арендовать 48 элитных авто и 10 эконом класса за 222 млн рублей. В стоимость включили также расходы на платные городские стоянки и штрафы за ПДД.

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