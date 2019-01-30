Козак рассказал о судьбе соглашений по «заморозке» цен на бензин

Москва, , 12:45 — REGNUM Механизм обратного акциза на нефтепродукты должен стать автоматическим регулятором цен на нефтепродукты в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на заседании Совета Федерации.

«Мы мониторим ситуацию. 31 марта истекает срок выполнения обязательств нефтяных компаний. Это страховочный механизм, который продолжает действовать на всякий случай, поскольку мы механизм налогового манёвра, обратного акциза вводим впервые, он впервые на практике реально заработает только в конце февраля — поэтому мы специально заключили соглашение с нахлёстом на три месяца для того, чтобы убедиться, что механизм обратного акциза эффективно работает на балансировку внутреннего рынка топлива», — заявил Козак.

«В случае если это сработает, а мы очень надеемся на то, что эта модель сработает эффективно, эти соглашения утратят свою силу, мы не будем заключать новых соглашений при условии, что механизм (обратного акциза) работает эффективно. Мы надеемся, что от этого ручного механизма нам удастся отказаться, а рынок останется стабильным», — подчеркнул он.

Напомним, что в середине 2018 года был существенный скачок цен на ГСМ, а для сельского хозяйства это существенная фискальная нагрузка — поэтому была принята программа об увеличении субсидий. 31 марта 2019 года срок действия соглашения для сдерживания уровней мелкооптовых цен на моторное топливо истекает для каждого региона России.

Отметим, что практика обратного акциза предполагает выплату компенсации НПЗ из уплаченного им акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации завод увеличивает выход светлых нефтепродуктов.