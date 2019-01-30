Экспорт товаров из южнокорейского города Ульсан составил $74,8 млрд

Ульсан, Южная Корея, , 12:44 — REGNUM Экспорт товаров из южнокорейского города Ульсан вырос в 2018 году. Об этом, как передает MSN, говорится в отчете Таможенной службы Ульсана.

По данным ведомства, экспорт товаров в 2018 году вырос на 8% до $74,8 млрд, что является 12,4% от всего экспорта страны.

Известно, что экспорт различных видов масел увеличился на 29,5% до $23,83 млрд, а экспорт химической продукции на 14,1% до $13,32 млрд.

Объемы экспортируемой меди и цинка выросли на 9,4% до $6,35 млрд, а мазута на 37,6% до $5,22 млрд, говорится в отчете.