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Экспорт товаров из южнокорейского города Ульсан составил $74,8 млрд

Экономика

Экспорт вырос на 8%

Ульсан, Южная Корея, 30 января 2019, 12:44 — REGNUM  Экспорт товаров из южнокорейского города Ульсан вырос в 2018 году. Об этом, как передает MSN, говорится в отчете Таможенной службы Ульсана.

По данным ведомства, экспорт товаров в 2018 году вырос на 8% до $74,8 млрд, что является 12,4% от всего экспорта страны.

Известно, что экспорт различных видов масел увеличился на 29,5% до $23,83 млрд, а экспорт химической продукции на 14,1% до $13,32 млрд.

Объемы экспортируемой меди и цинка выросли на 9,4% до $6,35 млрд, а мазута на 37,6% до $5,22 млрд, говорится в отчете.

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Международная торговля
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