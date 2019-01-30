Свердловское бизнес-сообщество не против торговли персональными данными

Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Торговля «деперсонализированными» персональными данными — возможный будущий тренд, но её механизм пока выглядит очень спорно. Об этом заявили представители бизнес-сообщества Свердловской области в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин подчеркнул, что нужно чётко разделить, о каких данных идёт речь:

«Абсолютно против того, чтобы мои данные без моего разрешения кто-то куда-то передавал. Законодательство должно быть жестким в этом отношении, и должно быть регламентировано, как с этим бороться. Это касается данных прямо персональных-персональных.

Но здесь речь идет о том, что нужны данные для маркетинговых исследований. Если кто-то хочет это покупать, но там не будет моего ФИО, семейного положения, возраста — таких вещей, которые могут мне навредить — ради бога», — сказал эксперт.

Другое дело, что механизм торговли пока выглядит очень спорно:

«Я просто в это не верю. Я представляю себе человека, который уходит с работы и начинает создавать профили под разными никами: сегодня он любит парфюмерию, завтра — велотренажеры, и так далее. На мой взгляд, пока это не до конца продуманный и искуственно раздутый инструмент», — поделился мнением Беседин.

В другом ракурсе рассмотрел вопрос руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив» в УрФО Даниил Мазуровский. По мнению эксперта, административные запреты в области торговли персональных данных работать не смогут. Персональными данными люди делятся регулярно через смартфоны и интернет-сервисы, и как предотвратить утечку информации, пока неясно.

Тем не менее, большинство экспертов согласились с тем, что за «деперсонализированными» данными — будущее:

«Я думаю, от этого никак не уйти. Данные будут так или иначе попадать в сеть. Есть люди с защитами, есть люди, которые осуществляют взлом. Очень много данных уже находится в соцсетях, их можно черпать оттуда. Ограничивать это не стоит, запретить это просто невозможно», — заявил глава свердловского отделения общественной организации «Опора России» Илья Тыщенко.

С Тыщенко согласилась руководитель исполкома свердловского отделения «Деловой России» Юлия Малоземова. По мнению эксперта, экономика будущего будет настроена именно на использовании персональных данных.

«Этот тренд не преодолеть. Экономика становится экономикой сообществ, экономикой людей. Реклама и бизнес подстраиваются на более узкие аудитории», — заявила руководитель.

Впрочем, по мнению Малозёмовой, технологии анонимизации и защиты от утечек тоже получат развитие.

Напомним, 28 января 2019 года Фонд развития интернет-инициатив предложил разрешить гражданам России торговать своими пользовательскими данными. В объединении призвали ввести понятие «деперсонализированных пользовательских данных» в законодательство. Кроме этого, сейчас в законе отсутствует полная ясность, кто является хозяином персональных данных, из-за чего ряд компаний уже используют их без ведома пользователя.

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