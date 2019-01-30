Россия теряет 7 млрд долларов несырьевого экспорта в год — Козак

Москва, , 12:19 — REGNUM Правительство России займётся освоением незадействованного потенциала отечественной нефтегазохимии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на заседании Совета Федерации.

«Это более 7 млрд долларов дополнительного несырьевого экспорта в год и более 10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Для реализации этого потенциала правительством разработан комплекс мероприятий по стимулированию нефтегазохимического производства в России. Здесь также предлагаются меры налогового, таможенно-тарифного регулирования, логистического обеспечения переработки сырья на территории нашей страны», — заявил Козак.

В частности, огромный незадействованных потенциал нефтегазохимии выражается, например, в том, что по 5−7 млн тонн в год сжиженных углеводородных газов уходит на экспорт без переработки, указал Козак.

По его словам, всего Россия теряет порядка 10 млн тонн нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью от 40 до 200% к цене входящего в неё сырья.