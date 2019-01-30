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Сверхцентрализация губительна: о мошенничестве от имени Сбербанка

Экономика

Качество обслуживания в Сбербанке уступают ряду других банков

Москва, 30 января 2019, 12:15 — REGNUM  Многочисленные проблемы с безопасностью частных вкладов у Сбербанка, на мой взгляд, не случайны. Они лишний раз демонстрируют несовершенство централизованных систем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Во-первых, это могут быть факты коррупции, когда базы данных сотрудники элементарно продают мошенникам. Во-вторых, долгое время Сбербанк фактически за счет административного ресурса очень сильно расширил свою клиентскую базу, но не качество обслуживания», — пояснил эксперт.

По качеству обслуживания и возможным опциям Сбербанк уступает ряду других банков. Всем просто говорится, что это «надежно», но на деле это оказывается не всегда так.

«Логика сверхцентрализации и сверхконцентрации губительна для конкуренции и далеко не всегда свидетельствует о надежности системы. Это в полной мере относится и к банковскому сектору», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники придумали новый способ обмана клиентов Сбербанка. Совершая звонки и отправляя СМС с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские, мошенники получали доступ к счетам граждан.

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Банковское дело
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