Открылась новая зимняя школа для финалистов олимпиады «Я — профессионал»

Москва, , 12:15 — REGNUM В среду, 30 января в Москве стартовала Зимняя школа Банка ВТБ и НИУ ВШЭ «Финтех. Время меняться». В ней принимают участие 144 финалиста олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Бизнес-информатика» из 34 регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В течение трех дней участников зимней школы, набравших высокие баллы на отборочном онлайн-этапе и прошедших конкурс мотивационных писем, ждет интенсивное погружение в цифровые технологии.

«ВТБ не первый год поддерживает олимпиаду и предлагает ее участникам познакомиться с лучшими практиками одного из ведущих банков страны. Семнадцать участников олимпиады «Я — профессионал» в 2018 году прошли стажировку в департаменте информационных технологий ВТБ, пятеро сегодня работают в банке. Это хороший результат, и мы планируем его улучшить. Мы уверены, что идеи и талант молодых современных людей могут внести значительный вклад в процесс цифровой трансформации ВТБ, поэтому в этом году будем также рады пригласить новых победителей олимпиады к нам на стажировку», — сказала заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова, приветствуя участников.

«Стремительное развитие новых технологий повышает требования к профессиональной компетентности человека. Чтобы быть востребованным, необходимы гибкость, любопытство, готовность учиться и каждый день открывать для себя что-то новое. Важно, что погрузиться в профессию, узнать об актуальных трендах и прокачать свои soft skills участникам зимних школ помогают наставники — специалисты ведущих игроков на финансовом рынке», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Эксперты Банка ВТБ обсудят с финалистами применение технологий VR и AR в финансовой сфере, блокчейн и agile, а специалисты НИУ ВШЭ разберут практические кейсы цифровой трансформации бизнес-процессов и менеджмента, расскажут об использовании в отрасли машинного обучения. Участников также ожидают командная деловая игра «Стокер», моделирующая процессы в крупной финансовой корпорации, а также обсуждение анализа поведения клиентов в эпоху соцсетей, «моральной дилеммы» открытости информации и других острых вопросов отрасли.

«В этом году количество регистраций на IT-направления олимпиады в сравнении с прошлым годом увеличилось вдвое — до 70 тысяч. Очевидно, что IT-сфера сегодня одна из самых привлекательных на рынке для молодых специалистов. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они приближают участников олимпиады к профессии, рассказывая о процессах и технологиях, о которых студенты зачастую не имеют возможности в деталях узнать на вузовских лекциях», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Перед участниками школы выступят Ольга Дергунова и ряд руководителей подразделений информационных технологий ВТБ, профессор, доктор технических наук, руководитель Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента, заведующая кафедрой инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ Светлана Мальцева, генеральный директор представительства Gartner в России, исполнительный партнёр, вице-президент Мария Вожегова и другие ведущие эксперты отрасли.

«Зимняя школа — это интенсив, где всего за несколько дней участники олимпиады погружаются в атмосферу работы финансовой корпорации. Ожидаем, что они уедут отсюда чуть более продвинутыми специалистами с четким пониманием того, как развиваться в профессиональном направлении в дальнейшем», — отметила заведующая кафедрой инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ Светлана Мальцева.

Напомним, зимняя школа «Финтех. Время меняться» — одна из 24 зимних школ олимпиады «Я — профессионал», которые в 2019 году проходят по 46 направлениям олимпиады в семи городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре) с 27 января по 2 марта. Программы всех школ максимально ориентированы на практику и реализуются совместно вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике — Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, а по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году. В первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Второй сезон олимпиады «Я — профессионал» был открыт 26 сентября 2018 года. В период регистрации поступило 523 тысячи заявок. Число олимпиадных направлений увеличилось в два раза, с 27 до 54.

С 24 ноября по 11 декабря прошел отборочный онлайн-этап олимпиады. Его задания выполнили более 73 тысяч участников. В заключительный очный этап олимпиады прошли свыше 25 тысяч студентов.

Дипломанты олимпиады получат денежные призы (200 тысяч рублей для золотых медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»), льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу «Я — профессионал» и попадут на стажировки в престижные российские компании.

Организаторами проекта выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 21 ведущий российский вуз (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина), а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом». Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 100 российских компаний.

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