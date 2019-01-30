Козак анонсировал новую методику оценки нефтяных месторождений

Москва, , 12:07 — REGNUM Правительство России приступает к реализации мер по стимулированию инвестиций в нефтяную отрасль. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на заседании Совета Федерации.

«Мы приближаемся к пику объёмов добычи. Ресурс старых месторождений истощается, растёт доля трудоизвлекаемых запасов, соответственно, идёт вверх себестоимость добычи. Пик добычи нефти, если ничего не делать, может составить 570 млн тонн уже в 2021 году, после чего без существенных инвестиций начнётся снижение добычи, и к 2035 году мы можем потерять около 40% объёма. В действующих фискальных условиях задача по предотвращению такого сценария трудновыполнима. Необходимо уже сейчас приступить к реализации мер по стимулировании инвестиций, внедрению современных технологий в отрасль», — заявил Козак.

В связи с этим правительством уже утверждён план действий по решению этой задачи. В частности, в соответствии с дорожной картой уже в 2019 году будет проведена инвентаризация разведанных месторождений, и на основе единой методики будет дана оценка экономической целесообразности их освоения в действующих налоговых условиях.

«Сегодня такой единой методики, оценки нет. Сегодня диалог идёт между компаниями — большие налоги или небольшие налоги, позволяют они инвестировать в соответствующие месторождения или нет. Нужны прозрачные, понятные правила оценки и тех запасов, что стоят на балансе нефтяных компаний, и тех, что разведаны, но ещё не распределены», — пояснил он.