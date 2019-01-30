Италия рассчитывает на преодоление «застоя» в вопросе снятия санкций с РФ

Москва, , 12:03 — REGNUM В Италии осознают всю серьезность проблемы антироссийских санкций и надеются преодолеть застой в вопросе об отказе от них. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявила председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы осознаем, насколько серьезна проблема санкций и следим за тем, как развивается ситуация. Мы надеемся, что дадут результаты посреднические усилия заинтересованных сторон, чтобы преодолеть наметившийся в последнее время застой в этой сфере», — сказала председатель Сената Италии.

В ходе встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что итальянские экспортеры потеряли из-за санкций более 12 млрд евро, взаимная торговля сократилась в 2,5 раза.

«Это не может нас не беспокоить. Наши отношения испытаны временем. Было бы правильно вернуться к вопросам более активного сотрудничества как в области экономики, так и в области культуры… большую роль в этом может сыграть парламент Италии», — подчеркнул Володин.